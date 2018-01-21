20 Ocak 2018 reyting sonuçları Yeni Gelin mi yoksa bir sürpriz mi?

AB'de 1.lik Fazilet Hanım ve Kızları'nın, 2.lik Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber'in, 3.lük TV8 yarışnası O Ses Türkiye'nin oldu. ABC'de 1. sırada Fazilet Hanım ve Kızları, 2. sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber, 3. sırada O Ses Türkiye yer aldı.