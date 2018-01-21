20 Ocak 2018 reyting sonuçları Yeni Gelin mi yoksa bir sürpriz mi?

20 Ocak 2018 reyting sonuçları Yeni Gelin mi yoksa bir sürpriz mi?

2017'nin son günlerinde ve 2018'in ilk günlerinde kanallardan birbiri ardında final haberleri geldi. Kimileri ekranlara veda etti kimileri dimdik ayağa kaldı. Ayakta kalanlar reytinglere ambargo koydu. Cumartesi akşamları Star TV'den Fazilet Hanım ve Kızları, Show TV'den Yeni Gelin, ATV'den Bahtiyar Ölmez yayın hayatlarına devam edip kendileri arasında reyting savaşı veriyolar. Peki 20 Ocak 2018 Cumartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? İşte 20 Ocak 2018 reyting sonuçları...

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20 Ocak 2018 reyting sonuçları Yeni Gelin mi yoksa bir sürpriz mi?

20 Ocak Cumartesi günü Total'de 1. sırada Show TV dizisi Yeni Gelin, 2. sırada Fox TV dizisi Fazilet Hanım ve Kızları, 3. sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber yer aldı.

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20 Ocak 2018 reyting sonuçları Yeni Gelin mi yoksa bir sürpriz mi?

AB'de 1.lik Fazilet Hanım ve Kızları'nın, 2.lik Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber'in, 3.lük TV8 yarışnası O Ses Türkiye'nin oldu. ABC'de 1. sırada Fazilet Hanım ve Kızları, 2. sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber, 3. sırada O Ses Türkiye yer aldı.

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20 Ocak 2018 reyting sonuçları Yeni Gelin mi yoksa bir sürpriz mi?

İŞTE 20 OCAK 2018 CUMARTESİ AKŞAMININ SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULANLARI; Dün akşam sosyal medyanın reytingleri televizyon reytinglerinden oldukça farklıydı.

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