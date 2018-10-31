20 hayaletle cinsel ilişkiye girdim birisiyle nişanlandım çocuk yapacağım...

SONUNDA bu da oldu... İngiliz bir kadın, hayaletlerle cinsel ilişkiye girdiğini hatta bir hayaletle nişanlandığını iddia etti. Amethyst Realm isimli İngiliz kadın 20 hayaletle birlikte olduğunu iddia ederek şimdi de yine bir hayaletle nişanlanacağını söyledi. Genç kadın hayalet sevgilisiyle evlenmek ve ondan bir çocuk sahibi olmak istiyor...

Amethyst Realm isimli İngiliz kadın İngiliz TV programı ITV This Morning'e katıldı. Realm prorgramda nişanlısını bir hayaletle aldattığını ve sonrasında da en az 20 paranolmal oluşumla bu doğaüstü ilişkisine devam ettiğini açıkladı.

Açıklamalarıyla herkesi şaşırtan kadın gerçek aşkı bir hayalette bulduğunu söylüyor.

Realm, hayalet sevgilisiyle ilişkilerinin dokuzuncu aylarını kutlamak için gittikleri İngiltere'deki Wookey Hole Mağaraları'nda yaptıkları gezileri sırasında hayaletin kendisine evlenme teklifi ettiğini söyledi.