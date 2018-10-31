20 hayaletle cinsel ilişkiye girdim birisiyle nişanlandım çocuk yapacağım...

SONUNDA bu da oldu... İngiliz bir kadın, hayaletlerle cinsel ilişkiye girdiğini hatta bir hayaletle nişanlandığını iddia etti. Amethyst Realm isimli İngiliz kadın 20 hayaletle birlikte olduğunu iddia ederek şimdi de yine bir hayaletle nişanlanacağını söyledi. Genç kadın hayalet sevgilisiyle evlenmek ve ondan bir çocuk sahibi olmak istiyor...