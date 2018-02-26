20 dakika içerisinde bütün şehir bembeyaz oldu!

EDİRNE'de beklenen kar erken geldi. Meteoroloji yetkililerinin Çarşamba gününü işaret ettiği şiddetli kar bir anda kenti etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte aniden bastıran kar yağışı sonrası her yer beyaz örtü ile kaplandı.

Edirne'de akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli kar yağışı, vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Bir yandan kar yağışının sevincini yaşayan öğrenciler kar topu oynarken, diğer yandan da sürücüler trafikte zorlukla ilerlemeye çalıştı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ: Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il merkezinde ve tüm ilçelerimizde bulunan resmi-özel ilk ve orta dereceli okullarımız 27 Şubat Salı günü (1 gün) valilik kararı ile tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 27/02/2018 tarihinde izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.