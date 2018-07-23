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20 bin atama için tarih belli oldu!

20 bin atama için tarih belli oldu!

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın saat 11.00'de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla MEB Başöğretmen Salonunda düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 15:26 - Güncelleme: 23-07-2018 15:26

MEB, sözleşmeli öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağını açıkladı. Tercih ve atama takvimine göre, sözleşmeli öğretmen atamalarının 23 Temmuz Pazartesi yapılması gerekiyordu. Fakat MEB'den yapılan açıklamaya göre atamalar, 24 Temmuz Salı günü Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un katılımıyla saat 10.00'da yapılacak.

MEB tarafından 17-20 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan sözleşmeli öğretmenlerin atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. 20 bin atama için başvuran 50 bin 728 öğretmen aday merakla MEB’den gelecek açıklamayı bekliyordu. 

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercihler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 17-20 Temmuz tarihleri arasında alındı. MEB tarafından daha önce 20 bin öğretmenin sözleşmeli olarak atanacağı duyurulmuştu. Edinilen bilgiye göre 20 bin kontenjan için 50 bin 728 aday başvuruda bulundu.

SONUÇLAR NEREDEN DUYURULACAK: Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Daha önce yapılan açıklamaya göre atama sonuçları 23 Temmuz Pazartesi duyurulacaktı.Fakat MEB'den yapılan açıklamaya göre atamalar bir gün ertelendi ve 24 Temmuz Salı günü saat 10.00'da yapılacak. Atama törenine Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk da katılacak.  

ATAMA SONUÇLARI MEB'İN SAYFASINDAN ÖĞRENİLECEK: Adayların puanlarının eşitliği hâlinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları MEB’in http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre elektronik ortamda tebligat yapılacak.

ATANANLARDAN İSTENECEK BELGELER: MEB’in daha önce yaptığı ‘Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu’na göre, sözleşmeli olarak ataması yapılan öğretmenlerden göreve başlama işlemi sırasında bazı belgeler istenecek. Bu belgeleri eksiksiz ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacak.Tebligatı beklemeden göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurarak göreve başlayabilecek.

BELGELER NASIL DEĞERLENDİRİLECEK: Elektronik Başvuru Formu’ndaki beyanlarla ibraz edilen belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engeli olmayanlar başlatılacak; tereddüte düşülenlerse değerlendirilmek için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı’na bildirilecek. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesiyle buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı’na gönderilecek. Bu adaylar hakkında MEB’in vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacak.

SAĞLIK RAPORU İSTENECEK: Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı konusunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecek. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak. Atanan adaylardan istenecek belgelerse şöyle sıralandı:

- Son altı ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf,

- Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecek),

- Elektronik başvuru formunun onaylı örneği,

- Başvuru esnasında ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’ yerine resmi yazı ibraz edenlerden ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’.

- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

ATAMASI İPTAL EDİLENLER BİR YIL BAŞVURAMAYACAK: Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenliğe atanmak için başvuruda bulunamayacak. Gerekli şartları taşımadıkları için atamaları iptal edilenlerle süresi içinde göreve başlamayanların yerine, sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • taşeron işci 23 Temmuz 2018 16:07 öğretmen sözleşmeli sağlıkcı sözleşmeli peki imamlar neden değil ...allah sonumuzu hayır etsinnn

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