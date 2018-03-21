20 aylık bebeğe cinsel istismar iddialarına açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 20 aylık bebeğin hastanede cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı.
AA'nın aktardığına göre, müdürlükten yapılan açıklamada, "Medyada '20 Aylık Bebek Tecavüze Uğradı, Hastane Polise Söylemedi' başlığıyla yer alan haber konusu ile ilgili zamanında şikayete istinaden, konu yargıya intikal etmiş olup, inceleme başlatılarak adli süreç devam etmektedir." denildi.
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