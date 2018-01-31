2 yıldır her yere ilanlar yapıştırıyor! Öyle bir nedeni var ki...

Kendisinin emekli olduğunu ve yaşının 60 olduğunu aktaran Savur, “Ben 1 metre 90 santimetre boyunda ve 90 kiloyum. İki yıl önce eşimle ayrıldım. Çünkü mutluluğu bulamadık. Sevginin olmadığı yerde ben yaşayamam. Kendi kendime nasıl evlenebilirim diye düşündüm. Evliliği ilan yapıştırarak yapabileceğime karar verdim. Şimdi Elazığ’da her yere ilan yapıştırıyorum. Ben bu ilanla aradığım kişiyi bulacağıma inanıyorum. Gerekirse Türkiye’yi gezeceğim aradığımı bulacağım. Buna kararlıyım" dedi.