2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi öldüresiye dövdü!

MANİSA Turgutlu'daki bir AVM'de dün akşam saatlerinde küçük kız çocuğuna kaş göz işareti yaparak taciz ettiği iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsı fark eden baba tarafından AVM dışına çıkarılan A.Ö. çevredeki vatandaşlar ve kızın babası tarafından darp edilmişti.

2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi öldüresiye dövdü!

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, A.Ö. (45), iddiaya göre, babasının yanındaki 2 yaşındaki kız çocuğuna göz kırptı. Durumu fark eden baba, dışarı çıkardığı A.Ö.'yü çevredekilerle dövdü. A.Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

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2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi öldüresiye dövdü!

Olay, dün saat 21.45 sıralarında, Ergenekon Mahallesi Kavşağı'nda bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. A.Ö., iddiaya göre, alışveriş yapan ailenin 2 yaşındaki kızını, göz kırptı. Kızına göz kırpan A.Ö.'yü fark eden baba, "Niye göz atıyorsun?" diyerek şüpheliyi alışveriş merkezinin dışına çıkardı. Baba ve olayı öğrenen çevredekiler, A.Ö.'yü tekme tokat dövdü.

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2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi öldüresiye dövdü!

Kanlar içinde kalan A.Ö., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Tedavisi yapılan A.Ö.'nün, emniyetteki sorgusu tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

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2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi öldüresiye dövdü!

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