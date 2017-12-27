2 yaşındaki çocuk aslan yemi olacaktı!

Japonya Chiba kentinde ailesiyle birlikte hayvanat bahçesine giden 2 yaşındaki bir çocuk aslanları izliyor ve ailesi tarafından videoya çekiliyor.

Çocuğun arkasını döndüğü sırada ise bir aslan hızla çocuğa doğru koşuyor ve çocuğa saldırıyor. Ancak aslan arada bulunan kalın cama çarpıyor ve bu emeline ulaşamıyor. Arka ayaklarının üzerine çıkarak ön ayaklarıyla camı tırmalayan aslan geçidin olmadığını anlıyor. Çocuk da aslanın cama çarpmasından çıkan sesle irkiliyor ve arkasını dönüyor.

Ziyaretçilerin aslanlara daha fazla yaklaşabilmesi için konulan cam 180 kilo ağırlığındaki aslanın saldırısından 2 yaşındaki çocuğu korumuş oldu.

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