2 yaşındaki çocuğu Tanrı ilan ettiler!

Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Dharwad bölgesinde yaşayan 2 yaşındaki Samarth Bangari isimli çocuğun maymunlarla kurduğu arkadaşlık herkesi şaşırtıyor. Maymunlarla iletişim gücünün bu denli kuvvetli olması Samarth'a kutsanmış ünvanını da kazandırdı.

Küçük çocuğun amcası Barama Reddy, 6 ay önce evlerinin önünde oynayan Samarth’ın etrafının maymunlar tarafından çevrildiğini gördü. Maymunların yeğenine saldırdığını düşünen Reddy, yakından baktığında küçük çocuğun yeni arkadaşlar edindiğini fark etti. O günden beri her gün maymunlarla vakit geçiren Samarth, onlarla yemeğini paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Samarth, maymunlarla kurduğu bağ sayesinde yaşadığı köyde efsaneye dönüştü. Küçük kızın amcası, yeğeniyle arkadaşlık kuran maymunların her gün 400 kilometre mesafeden gelerek onu ziyaret ettiğini iddia etti.

Rudyard Kipling'in klasik çocuk romanından uyarlanan ve Jon Favreau tarafından yönetilen, geçen yılın çok konuşulan yapımlarından The Jungle Book (Orman Çocuğu) filminde de ailesini kaybeden bir erkek çocuk vahşi ormanın derinliklerinde hayvanlarla dost oluyordu.

Edgar Rice Burroughs tarafından yaratılan The Legend of Tarzan (Tarzan efsanesi) filminde ise John Clayton uzun süre kendisini büyüten gorilleri ailesi sanıyor onlarla yaşıyordu.

  • Güncel 09 Mart 2018 16:43
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 09 Mart 2018 20:40 Maymunda biliyor onun çocuk olduğunu sonuçta çocuk bunlara kötü davranacak hali yok maymunun kendi çapında bir zekası hisleri var, bu Hinduların çoğunluğu gerçekten çok cahil bir toplum, en ufak bir şey görse bu kutsanmış deyip abuk subuk inançların içine düşüyorlar başlıyorlar şirk koşmaya, inanacakları bir şey arıyorlar ama Allah'ı görmüyorlar, gerçekten hangi zamanda başlıyorlar böyle bir zamanda bilginin bol olduğu bir zamanda bir kişi nasıl Allah'ı göremez, bilemez, demek ki ne kadar bilgi bolluğu olsada akılları bunu görmeye,düşünmeye yetmiyor çünkü akılları kıt ama bunlar dünyanın akıllısı, normali,ahiretin delisi, anormali

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