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2 Türk askerini yakarak şehit eden IŞİD'li terörist öldürüldü

2 Türk askerini yakarak şehit eden IŞİD'li terörist öldürüldü

Suriye'de 2016 yılında kaçırdıkları 2 Türk askerini yakarak infaz eden IŞİD'li Talip Akkurt'un 7 Haziran'da öldürüldüğü belirtildi. 'Ebu Talha El Turki' kod adlı Akkurt'un Deyre ez Zor'da öldürüldüğü iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 14:02 - Güncelleme: 05-07-2018 15:04

SURİYE'de 2016 yılında kaçırdıkları 2 Türk askerini yakarak infaz eden IŞİD'li terörist Talip Akkurt'un 7 Haziran'da öldürüldüğü belirtildi. 'Ebu Talha El Turki' kod adlı Akkurt'un Deyre ez Zor'da YPG'lilerle girdiği çatışmada öldürüldüğü iddia edildi.

Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, 2016 yılında Suriye'de kaçırdıkları Türk askerleri Sefter Taş ve Fethi Şahin'in vahşice şehit edilmesi olayının faili olan IŞİD'li Akkurt'un 7 Haziran'da öldürüldüğü iddia edildi. Akkurt'un Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından Deyr ez Zor'un Hajin kasabasında öldürüldüğü öne sürüldü. 

1.5 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU... Haberde, Akkurt'un öldürülmesinin Maryland Koordinasyon ve Analiz Merkezi de dahil olmak üzere ilgili birimlere bildirildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler' listesinde mavi kategoride yer alan Talip Akkurt'un başına 1.5 milyon lira ödül konmuştu.

IŞİD'in kaçırdığı Türk askerleri Sefter Taş ve örgüt içerisine sızmış istihbarat elemanı olduğu belirtilen Fethi Şahin’i öldüren IŞİD'lilerin Hasan A., Muhittin B. ve Talip Akkurt olduğu açıklanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Haşmet 05 Temmuz 2018 15:09 Mademki kısas var, biz de onu yakarak öldürseydik

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