2 trilyonluk çek bile var! Para ve uyuşturu ne yapılıyor adli emaneti görmeniz lazım

AVRUPA'nın en büyük adliyesi olduğu belirtilen İstanbul Adalet Sarayı'nın 19 ayrı emanet deposu bulunuyor. Uyuşturucu ve silah ayrı depolarda muhafaza edilirken; 15 Temmuz darbe girişimi soruşturma ve davalarından, Ergenekon ve Balyoz gibi davaların delilleri de ayrı depolarda yer alıyor. Dev depoları DHA'ya gezdiren Emanet Bürosu Savcısı İbrahim Çiçek, "Emanet, yargılamanın bel kemiğidir. Biri kaybolsa soruşturma sekteye uğrar" dedi. İşte o depodakiler:

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı, 2011 yılında Sultanahmet, Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Eyüp ve Şişli adliyelerinin birleşmesiyle kuruldu. O tarihten bu yana binlerce davaya ve soruşturma dosyasına ait deliller adli emanette toplanıyor. Suç delillerinin muhafazası, denetimi, iadesi veya tekrar emanete alınması ile ilgili işlemler adliyenin eksi 4. katında bulunan emanet müdürlüğünde yapılıyor.

12 EYLÜL DÖNEMİNDEN SİLAHLAR VARDI : Adliyenin emanetinden sorumlu olan Savcı İbrahim Çiçek, "Geldiğimiz zaman diğer adliyelerin çok eski emanetleriyle birlikte geldik. Sultanahmet Adliyesi'nin 1968 yılından kalma adli emanetlerini gördük. Onları tasfiye ettik. 12 Eylül döneminde toplanan silahlar vardı. O silahların tasfiyesi yapılmamıştı, yaklaşık 3 bin 500 silah. Onların tasfiyesini yaptık. Bu uzun 7 yıllık süreç içerisinde bayağı temizlik yaptık. Adliyelerin birleşmesi, emanetin temizlenmesi ve düzgün hale getirilmesi için bir vesile oldu" dedi.

UYUŞTURUCU VE SİLAH DEPOLARI VAR : Emanet eşyaların saklandığı 19 ayrı depo bulunduğunu vurgulayan Savcı Çiçek, "Bazı depolarımız özellikle farklı eşyalara ayrılmış. Mesela uyuşturucu depolarımız farklıdır, silah depolarımız farklıdır. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Onun öncesi Ergenekon soruşturmaları oldu, daha sonra FETÖ soruşturmaları oldu. Onların depoları da ayrı ayrı. Bu süreçte çok ilginç eşyalar geldi. Mesela FETÖ döneminde 1 dolarlar geldi. En ilginci, bir tane asker 1 dolara resim bölümüne kendi fotoğrafını yapıştırmış, onu preslemiş onu cebine koyuyor. Bu dolarların hepsi kişilerin üzerinde yakalandı. Paralar tek tek saklıyoruz. Aslında paraları yönetmelik gereği bankalara yatırıyoruz. Fakat 1 dolarlar delil niteliği taşıdığı için depolarımızda muhafaza ediyoruz" diye konuştu.