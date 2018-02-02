2 şubat hava durumu raporu Meteoroloji'den fırtına uyarısı

2 şubat hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarı geldi. Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu uyarısına göre Marmara Bölgesi'nde fırtına etkili olacak. Meteoroloji'nin sitesinde yayınlanan 5 günlük haritalı tahmin bilgilerine göre İstanbul'da cumartesi ve pazar yağışlı gözükürken, fırtınanın yer yer kuvvetli eseceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığının Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.