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2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca vatandaşın şansını denediği Sayısal Loto saat 21:30'da gerçekleşecek.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2019 19:42 - Güncelleme: 02-02-2019 19:42

Sayısall Loto'nun çekiliş saati, büyük ikramiye hayali kuranlar tarafından merakla bekleniyor. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen 30 Ocak çekilişin 6 bilen çıkmamış ve Sayısal Loto'da en son 2. devir gerçekleşirken  2,5 buçuk milyon liralık ikramiye bu akşama devretmişti. Peki 1188. çekilişi gerçekleştirilecek Sayısal Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta belli oluyor?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sayısal Loto çekilişi Cumartesi günleri saat 21.15'te gerçekleştirilirken, Sayısal Loto çekilişinde sonuçları 15 - 20 dakika içerisinde belli olarak, www.mpi.gov.tr adresi üzerinden açıklanıyor. Sonuçlar belli olur olmaz haberimizden de öğrenbilirsiniz.

3O OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI 

3 - 8 - 9 - 11 - 19 - 44 

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sayısal Loto çekilişleri her hafta Milli Piyango tarafından her Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor. Çekiliş sonuçları ise aynı günün akşamı saat 21.30'dan sonra ilan edilir. 

İKRAMİYE İÇİN DİKKAT

Sayısal loto ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyenin ödenmesi çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Haliyle ikramiye ödenmez. 

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?


Sayısal Loto nasıl oynanır sorusunun cevabı basittir. Kendiniz numaraları seçip işaretleyebileceğiniz gibi oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyleyip otomotik olarak da doldurtabilirsiniz. 
Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istediğinizde, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK KAZANDIRAN RAKAMLAR

Sayısal Loto kuponu dolduracak olanlar için bugüne kadar en çok çıkan rakamların istatistik bilgilerini derledik. Bugüne kadar yapılan çekilişlerde en çok çıkan 6 rakam şöyle;

38 rakamı 135 defa çıktı.
18 sayısı 134 defa çıktı
21 rakamı 134 defa çıktı
36 rakamı 129 defa çıktı
1 rakamı 128 defa çıktı
17 rakamı 126 defa çıktı. 

SAYISAL LOTO FİYATI?

Sayısal Loto’nun kolon bedeli 75 kuruştur. Birden fazla kolon işaretlendiği takdirde her kolon için 75 kuruş ekstra para alınır. Sayısal Loto'daki 6 kolonu da doldurursanız bilet fiyatı toplam 4 lira 50 kuruş tutuyor.

 

 

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