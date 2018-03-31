2 saatte yapılan bu evler 300 yıl dayanıyor!

İnanması zor ancak bu evler 2 saatte yapılıyor 300 yıl kalabiliyor. Japonya'da bulunan bu evler köpükten yapılıyor. Kapı ve pencereler köpüklerin arasına yerleştirilmiş. Evin maliyeti de son derece düşük.
Japonya'daki bu evler 2000 dolar yani 8 bin TL'ye mal oldu. Yani dünyadaki bir çok ülkedeki gayrimenkul fiyatlarından 10 kat daha ucuz...
Evlerin bu kadar kısa sürede yapılması ve dayanıklı olması gelecekte bu tip evlerin artacağını düşündürüyor.
Sosyal medyada çok konuşulan bu evlere sıcak bakanlar da var bu evlerde yaşamanın mümkün olmadığını savunanlar da...
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