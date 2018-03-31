2 saatte yapılan bu evler 300 yıl dayanıyor!

Japonya'da hayata geçen projedeki köpük evlerin yapımı 2 saatte tamamlanıyor.

İnanması zor ancak bu evler 2 saatte yapılıyor 300 yıl kalabiliyor. Japonya'da bulunan bu evler köpükten yapılıyor. Kapı ve pencereler köpüklerin arasına yerleştirilmiş. Evin maliyeti de son derece düşük. Twitter

Facebook

Google Plus

1 15

Japonya'daki bu evler 2000 dolar yani 8 bin TL'ye mal oldu. Yani dünyadaki bir çok ülkedeki gayrimenkul fiyatlarından 10 kat daha ucuz... Twitter

Facebook

Google Plus

2 15

Evlerin bu kadar kısa sürede yapılması ve dayanıklı olması gelecekte bu tip evlerin artacağını düşündürüyor. Twitter

Facebook

Google Plus

3 15