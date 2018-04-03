2 Nisan 2018 reyting sonuçları Survivor yeni takımlar şok Söz mü Çukur mu

Pazartesi akşamları rekabet kızışıyor. Show TV'nin fenomen dizisi Çukur gitgide heyecanlı bir hal alıyor. Star TV'nin Söz dizisi ile Hafız karakterinin ölümü ile 2 nisan akşamını salladı. Fox TV'nin yeni dizisi Yasak Elma, dişli rakipleriyle dişe diş mücadele ediyor. TV 8 ile özdeşleşen Survivor ise büyük değişiklikle ile izleyici şaşırttı. Bundan sonra neler olacağı merak konusu. ATV'nin 8.gün dizisi ise final hattına aldığı sonuçlar ile daha çok yaklaşıyor. Kanal D'nin aşk dizisi Siyah Beyaz Aşk, biraz da olsa izleyicinin sözünü dinledi. Peki diğer yapımlarda durum ne? 2 Nisan 2018 Pazartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 2 Nisan 2018 Pazartesi reyting sonuçları...