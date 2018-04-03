2 Nisan 2018 reyting sonuçları Survivor yeni takımlar şok Söz mü Çukur mu

2 Nisan 2018 Pazartesi günü reyting sonuçları ne oldu? 2 Nisan 2018 Pazartesigünü reytinglerinde kim galip geldi? Survivor 2018 yeni takımlar şoke etti. Çukur ve Söz dizileri yine çok izlendi. İşte 26 Mart 2018 Pazartesi günü reyting sonuçları.

2 Nisan 2018 reyting sonuçları Survivor yeni takımlar şok Söz mü Çukur mu

Pazartesi akşamları rekabet kızışıyor. Show TV'nin fenomen dizisi Çukur gitgide heyecanlı bir hal alıyor. Star TV'nin Söz dizisi ile Hafız karakterinin ölümü ile 2 nisan akşamını salladı. Fox TV'nin yeni dizisi Yasak Elma, dişli rakipleriyle dişe diş mücadele ediyor. TV 8 ile özdeşleşen Survivor ise büyük değişiklikle ile izleyici şaşırttı. Bundan sonra neler olacağı merak konusu. ATV'nin 8.gün dizisi ise final hattına aldığı sonuçlar ile daha çok yaklaşıyor. Kanal D'nin aşk dizisi Siyah Beyaz Aşk, biraz da olsa izleyicinin sözünü dinledi. Peki diğer yapımlarda durum ne? 2 Nisan 2018 Pazartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 2 Nisan 2018 Pazartesi reyting sonuçları...

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2 Nisan 2018 reyting sonuçları Survivor yeni takımlar şok Söz mü Çukur mu

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur Total, AB ve ABC reyting sonuçlarında zirvede yer alarak, üç kulvarda da başı çekmiş oldu. Peki listenin geri kalanında durum ne? Kim kaçıncı sırada yer aldı? Survivor pazartesi akşımını kurtarabildi mi? Yeni diziiler Yasak Elma ve 8.gün ne yaptı?

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2 Nisan 2018 reyting sonuçları Survivor yeni takımlar şok Söz mü Çukur mu

2 Nisan Pazartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 19.55 share ile zirvede yer aldı. 18.82 share ile Star TV'de ekrana gelen Söz ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise 16.97 share ile Survivor yer aldı.

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2 Nisan 2018 reyting sonuçları Survivor yeni takımlar şok Söz mü Çukur mu

Çukur dizisi 24.84 share ile AB grubunda da zirveyi kaptı. 15.52 share ile Söz ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise 16.21 share ile Survivor yer aldı. ABC grubunda da ilk 3 sıra değişmedi.Çukur 23.88 share ile zirvede yer alırken, Söz ikinci, Survivor ise üçüncü sırada yer aldı.

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