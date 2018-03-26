2 milyon lira rüşvet alırken kameralara yakalandı!

İstanbul Vergi dairesinde görevli bir müfettiş, bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet alırken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Müfettişin inşaat firması ile 2 milyon TL'lik rüşvet pazarlığı yaptığı ve paranın 250 bin TL'sini alırken yakalandığı belirtildi. Rüşvet operasyonu kameralara da yansıdı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vergi müfettişinin, hakkında vergi incelemesi olan bir inşaat şirketinin yöneticisinden rüşvet alacağı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalarda rüşvetin Eyüp’te bir işyeri önünde verileceği saptandı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri belirlenen adres önünde pusu kurdu. Şirket binasından çıkan şüphelinin belirlenmesiyle perasyon düzenlendi. Vergi müfettişi olduğu öne sürülen şüpheli ile rüşvet verdiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise bir poşet içerisinde rüşvet olduğu öne sürülen 250 bin lira ele geçirildi.

Polis ekipleri vergi incelemesinden sorun yaşamadan kurtulmak için şirket yöneticisi F.T.'nin vergi müfettişi D.Y. ile 2 milyon lira karşılığında anlaştığını belirledi. Ele geçirilen 250 bin liranın ise ön ödeme olduğu iddia edildi. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. D.Y. ve F.T. tutuklanırken diğer şüpheli B.O. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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