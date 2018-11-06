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2 kişiyi evlilik vaadiyle kandıran kadın yakalandı

2 kişiyi evlilik vaadiyle kandıran kadın yakalandı

Niğde'de 2 kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdığı iddia edilen kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, Fatma E.’yi erkeklerle tanıştırdığı öne sürülen Yusuf I.’yı yakalamak için harekete geçti.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 18:10 - Güncelleme: 06-11-2018 18:10

Niğde'de 2 kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Fatma E. (45), tutuklandı Niğde Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran Halim B. ve Abdullah D., Fatma E.’nin kendilerinden evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine soruşturma başlatan polis, Fatma E.’yi gözaltına aldı. 

Şikayetçilerden Halim B.’yi 2 bin 500, Abdullah D’nin ise 10 bin TL'sini dolandırdığı iddia edilen Fatma E., sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, Fatma E.’yi erkeklerle tanıştırdığı öne sürülen Yusuf I.’yı yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Kasım 2018 18:18 buda suç tamam ama adam öldürse şimdi içerde olmazdı........

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