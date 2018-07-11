2 kedicik kaçtı Tülay Kumaşçı gözaltında mı? +18'lik çıplak fotoğrafları ile...

Adnan Oktar ve kedicikleri ile adamları gözaltına alınırken 3 kişinin firar ettiği ortaya çıktı. Adnan Oktar da kaçmaya çalışırken yakalanıp gözaltına alındı. Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan kediciklerin kimler olduğu merak konusu. Adnan Oktar'ın çıplak resimlerini yapacak kadar düşkün olduğu gözde kediciği Tülay Kumaşçı'nın akibeti ise merak konusu. İşte firari kedicikleri ile Tülay Kumaşçı hakkında gelen son haberler.
Kedicikleri gözaltına alınırken kaçmaya çalışan Adnan Oktar polis takibi ile yakalandı. Adnan Oktar'ın yanında Tülay Kumaşçı yoktu. Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan kedicikler arasında da Kumaşçı göze çarpmadı.
KAÇAN KEDİCİKLER KİMLER : Operasyondan kurtulup şimdilek kaçmayı başaran kediciklerin Ayça Gökçaylar ile Serap Akıncıoğlu olduğu öğrenildi. Firari kedicikler heryerde aranıyor.
ADNAN OKTAR'IN SAĞ KOLU TARKAN YAVAŞ : Firar eden isimlerden biri de Adnan Oktar'ın sağ kolu olarak gösterilen Tarkan Yavaş oldu. Galatasaray lisesi mezunu olan Tarkan Yavaş daha önceki Adnan Oktar operasyonlarında da firar etmişti.
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