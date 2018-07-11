2 kedicik kaçtı Tülay Kumaşçı gözaltında mı? +18'lik çıplak fotoğrafları ile...

Adnan Oktar ve kedicikleri ile adamları gözaltına alınırken 3 kişinin firar ettiği ortaya çıktı. Adnan Oktar da kaçmaya çalışırken yakalanıp gözaltına alındı. Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan kediciklerin kimler olduğu merak konusu. Adnan Oktar'ın çıplak resimlerini yapacak kadar düşkün olduğu gözde kediciği Tülay Kumaşçı'nın akibeti ise merak konusu. İşte firari kedicikleri ile Tülay Kumaşçı hakkında gelen son haberler.