2 işçi hayatını kaybetmişti! Termik santralin çökme anı

MUĞLA Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminde göçük meydana gelmiş, göçükten 9 işçi yaralı olarak kurtarılmış, içeride kalan 2 işçiye ulaşılması için arama kurtarma ekipleri çalışma başlatmıştı.

İşçilerden Seray Şimşek'in cenazesine dün gece geç saatlerde ulaşılırken bugün Sezgin Kılıç'ın da cesedinin arama kurtarma ekiplerince çıkartıldığı öğrenildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ: Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ Basın Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Yurtseven, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün sabah kömür bant sisteminin çökmesi nedeniyle mahsur kalan ikinci işçinin de cesedine ulaştıklarını ifade etti. Yurtseven, 24 saat süren çalışmalar neticesinde işçi Sezgin Kılıç'ın cesedinin arama kurtarma ekiplerince çıkarılarak, ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi morguna götürüldüğünü kaydetti. Olay yerinde bekleyen yakınları Kılıç'ın cesedinin bulunduğu haberi üzerine sinir krizleri geçirdi.

Cenazelerin arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Denizli ve Antalya'dan gönderilen iki arama kurtarma köpeğinin tepki verdiği yerde bulunduğu öğrenildi.

ÇÖKME ANI GÜVENLİ KAMERASINDA: Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazanları besleyen çelik bantların parçalanarak çöktüğü görülüyor.