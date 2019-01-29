2 gündür kayıp olan Oğuzhan'dan kahreden haber!

Bolu merkeze bağlı Bahçeköyü’nde oturan Oğuzhan Özdoğan, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklarından haber alamayan aile, durumu jandarmaya ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, bölgede drone destekli arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucu Özdoğan’ın köydeki derede cansız bedeni bulundu.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ: Jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde Özdoğan’ın silahla vurulduktan sonra cesedinin dere kenarına atıldığını belirledi. Çocuklarının öldüğü haberini alan acılı aile, olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.