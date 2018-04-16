2 günde 2 kilo verdiren ayran detoksu

Ayran detoksu vücudunuzu zararlı toksinlerden arındırmaya aynı zamanda hızlı bir şekilde ödem atmanıza ve kilo vermenize yardımcı olan bir detoks yöntemidir. Ayran detoksunu uygulayanlar 2 günde 2 kilo verebildiklerini iddia ediyorlar. Ayran detoksu malzemeleri, ayran detoksu nasıl yapılır, ayran detoksununun zararları var mıdır gibi soruların cevaplarını birazdan öğreneceksiniz.
Ayran detoksu yaza fit ve sağlıklı bir şekilde girmek isteyenler için oldukça sağlıklı bir detoks yöntemidir. Vücuda detoks yapmak her gece uyumadan önce makyajın çıkarılması kadar önemlidir. Sağlıklı bir beden ve zihin için vücudunuzdaki tüm toksinlerden kurtulmanız gerekir. Ayran detoksu içeceği sadece toksinleri atmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuza şişirmeden ihtiyaç duyduğu besinleri de vemeye yardımcı olur.
Cildinizdeki ışıltıyı kaybettiyseniz ve enerjinizin düştüğüne inanıyorsanız ayran detoksu ile bu sıkıntılarınıza son verebilirsiniz. Üstelik ayran detoksu malzemeleri evinizde her zaman bulunan malzemeleri içeriyor. Geriye ise sadece ayran detoksu nasıl yapılır sorusunu bulmak kalıyor. Sigara ve alkol kullanıyorsanız, şehir hayatının vücudunuzda bıraktığı kötü Etkileri kısa süre içerisinde vücudunuzdan atmak ve arınmak istiyorsanız ayran detoksu tam size göre. Ayran detoksunun nasıl yapıldığını öğrenmek için sabırsızlanıyorsanız ilk olarak ayran detoksu malzemelerini açıklayalım.
Ayran detoksu malzemeleri Tam yağlı ayran Nane yaprakları Kişniş yaprakları İnce dilimlenmiş(robotta çekilmiş havuç 1/2 çay kaşığı kavrulmuş kimyon tohumu tozu Bir tutam tuz
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