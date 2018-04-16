2 günde 2 kilo verdiren ayran detoksu

Ayran detoksu vücudunuzu zararlı toksinlerden arındırmaya aynı zamanda hızlı bir şekilde ödem atmanıza ve kilo vermenize yardımcı olan bir detoks yöntemidir. Ayran detoksunu uygulayanlar 2 günde 2 kilo verebildiklerini iddia ediyorlar. Ayran detoksu malzemeleri, ayran detoksu nasıl yapılır, ayran detoksununun zararları var mıdır gibi soruların cevaplarını birazdan öğreneceksiniz.

Ayran detoksu yaza fit ve sağlıklı bir şekilde girmek isteyenler için oldukça sağlıklı bir detoks yöntemidir. Vücuda detoks yapmak her gece uyumadan önce makyajın çıkarılması kadar önemlidir. Sağlıklı bir beden ve zihin için vücudunuzdaki tüm toksinlerden kurtulmanız gerekir. Ayran detoksu içeceği sadece toksinleri atmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuza şişirmeden ihtiyaç duyduğu besinleri de vemeye yardımcı olur.



