2 gün fırtına ve yağmur perşembe soğuklar ve kar yağışı geliyor

ANTALYA ve İzmir başta olmak üzere bir çok il için meteoroloji bugün kuvvetli fırtına ve yağış alarmı verdi, perşembeye sıcaklığı düşecek ve kar geliyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesinden arka arkaya alarmlar yayınlamaya başladı. Bugün ve yarın Ege ve Akdeniz bölgesi için çok kuvvetli yağış ve şiddetli fırtına uyarıları geldi. Perşembe günü ise tüm yurtta hava sıcaklığı düşecek. Soğuklarla birlikte Trakya'da, İç anadolunun bazı illeri ile doğu anadoluda kar yağışı görülecek. İşte önümüzdeki 3 günün hava durumu uyarıları: Twitter

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ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ : Bugün İzmir, Muğla ve Aydın illeri için şiddetli yağmur ve fırtına alarmı verildi. Şiddetli yağışlar çarşamba günü yeni illeri etkisi altına alacak. İzmir, Muğla ve Aydın illerine ilaveten Antalya, Denizli ve Karaman'da gök gürültülü fırtınayla karışık yağmur etkili olacak. Perşembe günü Aydın, Muğla ve Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına hız kesmeden devam edecek. Twitter

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ÇATILARI UÇURACAK FIRTINA : Aydın ve İzmir'in kıyı kesimleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin batı kesimlerinde bugün akşam satlerinden itibaren zaman zaman saatteki hızı 80 km'ye çıkan fırtına bekleniyor. Güney Ege’de doğu ve güneydoğu yönlerden yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına, gece saatlerinde Marmaris-Kaş arasında tam fırtına (90-105 km/km/sa) etkili olacak. Bu akşam Bodrum-Finike arasındaki kıyı şeridinde de yer yer 100 km/sa üzeri hızda kuvvetli fırtına var. Meteoroloji bu bölgelerde yaşayanları çatı uçmalarına, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyardı. Twitter

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