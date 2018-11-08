2 erkek 3 kadın 5 koyunu çaldı savunmaları 'pes' dedirtti...

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, polisi alarma geçiren hırsızlığın ardından yaşananlar 'pes artık' dedirtti. İçinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu ve durumundan şüphelendikleri 42 DKZ 87 plakalı hafif ticari aracı durdurmak isteyen polisler şoku yaşadı. İçinde 3 kadın ile 2 erkeğin olduğu araç kaçtı. Kovolamaca sonrası o araç şakalandı. Aracın içinden çıkanlar kadar suçüstü yakalananların savunmaları şaşkınlık yarattı.
Antalya polisi, içinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu ve durumundan şüphelendikleri 42 DKZ 87 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kent merkezine doğru kaçmaya başladı. Takibe geçen polis tüm kavşaklar ve güzergah üzerinde önlem aldı.
Gazi Bulvarı üzerinden Yeşildere Mahallesi, Hal kavşağına kadar kovalanan araçtakiler kaçmayı sürdürdü. Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ara sokaklara giren araçtakiler, Doğuyaka Mahallesi'nde girdiği bir çıkmaz sokakta durduruldu. Araçtan inen şüpheliler kaçmaya çalışırken motorize ve asayiş timleri tarafından yakalandı.
KOLTUK VE BAGAJDAN 5 KOYUN ÇIKTI... Ticari aracın koltuk ve bagajında 5 koyun ele geçirildi. Takılı plakanın çalıntı olduğu belirlenirken, araçta başka plakalar olduğu görüldü.
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