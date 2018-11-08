2 erkek 3 kadın 5 koyunu çaldı savunmaları 'pes' dedirtti...

ANTALYA'da çaldıkları 5 koyunu ticari aracın içinde kaçıran 5 kişi kovalamaca sonucu yakalanınca polislere "Yol kenarında duruyorlardı, sünnet düğünü yapmak için aldık. Et de mi yemeyelim" diye isyan ettiler...

2 erkek 3 kadın 5 koyunu çaldı savunmaları 'pes' dedirtti...

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, polisi alarma geçiren hırsızlığın ardından yaşananlar 'pes artık' dedirtti. İçinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu ve durumundan şüphelendikleri 42 DKZ 87 plakalı hafif ticari aracı durdurmak isteyen polisler şoku yaşadı. İçinde 3 kadın ile 2 erkeğin olduğu araç kaçtı. Kovolamaca sonrası o araç şakalandı. Aracın içinden çıkanlar kadar suçüstü yakalananların savunmaları şaşkınlık yarattı.

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2 erkek 3 kadın 5 koyunu çaldı savunmaları 'pes' dedirtti...

Antalya polisi, içinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu ve durumundan şüphelendikleri 42 DKZ 87 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kent merkezine doğru kaçmaya başladı. Takibe geçen polis tüm kavşaklar ve güzergah üzerinde önlem aldı.

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2 erkek 3 kadın 5 koyunu çaldı savunmaları 'pes' dedirtti...

Gazi Bulvarı üzerinden Yeşildere Mahallesi, Hal kavşağına kadar kovalanan araçtakiler kaçmayı sürdürdü. Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ara sokaklara giren araçtakiler, Doğuyaka Mahallesi'nde girdiği bir çıkmaz sokakta durduruldu. Araçtan inen şüpheliler kaçmaya çalışırken motorize ve asayiş timleri tarafından yakalandı.

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2 erkek 3 kadın 5 koyunu çaldı savunmaları 'pes' dedirtti...

KOLTUK VE BAGAJDAN 5 KOYUN ÇIKTI... Ticari aracın koltuk ve bagajında 5 koyun ele geçirildi. Takılı plakanın çalıntı olduğu belirlenirken, araçta başka plakalar olduğu görüldü.

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