2 çocuğunun gözü önünde oldu! Kadın her şeyi anlattı

Şimdilerde ailesinin yanında kaldığını ifade eden genç kadın, çocuklarına bakabilecek bir iş bulamadığı takdirde kocasına geri dönmek zorunda olduğunu dile getirerek, yetkililerin kendisine iş imkanı sağlamasını istedi.

4 AYLIK GELİNKEN ŞİDDET BAŞLADI İDDİASI

Bursa'da yaşayan H.Ö. 7 yıl önce Tekirdağ'a gelin olarak gitti. Evlendikten kısa bir süre sonra hamile kalan H.Ö. henüz 4 aylık gelinken eşinden şiddet görmeye başladı. Ailesinde yaşadığı sıkıntılar sebebi ile kocasının şiddetine rağmen yuvasına sahip çıkmak isteyen H.Ö. bir süre sonra ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Bir erkek çocuk dünyaya getiren H.Ö. oğlunun doğarken yemek borusu ve midesinin ayrı olduğunu ve bu yüzden senelerce hastane yolları aşındırıkdıklarını söyledi. Geçen 7 yıllık süre zarfında ikinci defa anne olan H.Ö. hem oğlunun hastalığı ile hem de eşinin kendisine uyguladığı şiddetle mücadele etti.

ÇALIŞARAK EVE EKMEK GETİRİYORDU

Evde çalışarak para kazanan ve ailesine bakmayan çalışan H.Ö. yaklaşık 20 gün önce evdeki işleri müşteriye yetiştiremediği gerekçesi ile kocasından yeniden şiddet gördü. Eşinin kendisini 2 çocuğunun gözü önünde levye ile dövdüğünü ileri sürdü. Komşusunun da olaya şahit olduğunu ifade eden genç kadın, komşuları tarafından haber verilen polis ekiplerinin kendisini kurtardığını kaydetti.

Eşi tarafından yediği bütün dayaklara rağmen yuvasına sahip çıkmaya çalıştığını ifade eden H.Ö. son yaşadığı olaydan sonra daha fazla dayanamayıp 2 çocuğuyla birlikte Bursa'da yaşayan ailesinin yanına geri döndü. Ailesi H.Ö'ye 2 çocuğuna birden bakamayacaklarını söyleyerek birinden vazgeçmesini gerektiğini söyledi. Çocuklarını bırakmak istemeyen H.Ö. çocuklarına da bakabileceği bir iş aradı fakat bulamadı. Bütün çareleri tükenince koruma kararı aldırmak için adliyeye giden genç kadın iş bulamadığı takdirde çocuklarıyla birlikte kocasına geri dönmek zorunda olduğunu ifade ederek yetkililerden kendisine sahip çıkılmasını istedi.



AYNI EVİN İÇİNDE DEVLET BENİ KORUYAMAZ

İş bulamadığı takdirde geri döneceğini ifade eden genç kadın "Eşimden gördüğüm şiddete dayanıyordum çocuklarım için fakat son yaptığı çok ağır geldi. Çocuklarımı aldım aileme geldim ama ailem de çocuklardan birini bırakmamı istiyor. Ben onlar olmadan yaşayamam ki, onun için çalışırken çocuklarıma da bakabileceğim bir iş aradım. Okullarda camide her yerde çalışabilirim yeter ki çocuklarım gözümün önünde olsun. Eşim geri dönmemi istiyor. Biliyorum dönünce yine aynı şey olacak ama iş bulamazsam çocuklarımı bırakmamak için dönmek zorunda kalacağım. Ben kimseden para istemiyorum. Aldığım koruma kararı eve dönersem ne işe yarayacak. Aynı evin içinde beni devlet nasıl korusun dayaktan, şiddetten? Ben iş istiyorum yetkililer bana yardımcı olsun" dedi.