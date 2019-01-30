2 bin lira hesap ödüyorum, evden 4 bin lira ile çıkıyorum

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına, İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan konuk oldu. Son zamanlarda çok para harcadığını söylen Canda, evden 4 bin TL ile çıkıyorum’ dedi.
Son günlerde çok para harcamaya başladım. Yemek yediğim mekânlara 2 bin TL ödediğim oldu. Makarna ve deniz mahsulleri yiyorum. Bu hesap iki kişiye geliyor. Bazen ben ödüyorum ama genellikle Selin diye bir arkadaşım var o ödüyor.
Bizim üç tane iş yerimiz var. Benim aileme şöyle yararım oldu. 17 yaşında popüler oldum. İnsanlar beni görmek için iş yerlerimize akın ediyorlar. Benim sayemde para kazanıyoruz. Ben de o yüzden para harcarken sıkıntı yaşamıyorum. Annem-babam sadece ‘biraz daha az para harca’ diyor.
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