2 bin lira hesap ödüyorum, evden 4 bin lira ile çıkıyorum

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına, İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan konuk oldu. Son zamanlarda çok para harcadığını söylen Canda, evden 4 bin TL ile çıkıyorum’ dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına, İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan konuk oldu. Son zamanlarda çok para harcadığını söylen Canda, evden 4 bin TL ile çıkıyorum’ dedi.

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Son günlerde çok para harcamaya başladım. Yemek yediğim mekânlara 2 bin TL ödediğim oldu. Makarna ve deniz mahsulleri yiyorum. Bu hesap iki kişiye geliyor. Bazen ben ödüyorum ama genellikle Selin diye bir arkadaşım var o ödüyor.

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Ben tutumluyumdur, eskiden evden 100 TL 200 TL ile çıkıyordum. Şimdi 3 bin, 4 bin TL ile çıkıyorum.

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