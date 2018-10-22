2 bin kişi ile başlamıştı.. Sayıları her gün artıyor

Pazar sabahı ABD ve Meksika'ya göç etmek için yola çıkan Guatemalalı ve Honduraslı mültecilerin sayısı 7 bini aştı.

2 bin kişi ile başlamıştı.. Sayıları her gün artıyor

ABD ve Meksika sınıra yürüyen mültecilerin sayısı her gün artıyor. 2 bin kişiyle ABD sınırına doğru başlayan akın 5 bin kişiyle devam etti. 2 kilometrelik kuyruk oluşturan göçmenlerin sayısının son olarak 7 bini bulduğu belirtildi.

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2 bin kişi ile başlamıştı.. Sayıları her gün artıyor

YİNE TWEET ATTI
ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü attığı Tweet'te, “Yabancı kalabalıkların güney sınırımızdan ülkemize illegal olarak girmesini durdurmak için bütün gayretimizi kullanıyoruz” dedi. Trump, insanların önce Meksika’ya iltica başvurusu yapmaları gerektiğini, eğer bunu yapmazlarsa ABD’nin onları geri çevireceğini söyledi.

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2 bin kişi ile başlamıştı.. Sayıları her gün artıyor

TRUMP TEHDİT ETTİ
Trump göçleri durdurmamaları halinde Honduras ve Guatemala’yı yardımları durdurmakla tehdit etti. Trump, göç yürüyüşünün durdurulmaması halinde ordunun yardımıyla Meksika sınırını kapatacağı yönünde de tehditte bulundu.

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2 bin kişi ile başlamıştı.. Sayıları her gün artıyor

SUÇLU DEĞİL İŞÇİYİZ
Binlerce Honduraslı mültecinin ABD’ye doğru yürüyüşe geçmesi üzerine Meksika federal polisi yürüyüşü gözetlemek üzere görevlendirildi. Sayıları 7 bini aşan göçmenler, şiddetten, yoksulluktan ve yolsuzluktan kaçmak için yola çıktıklarını ve asla geri dönmeyeceklerini söyledi Göçmenler, “Bizler suçlu değiliz, sadece işçiyiz” dedi.

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