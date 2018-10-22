2 bin kişi ile başlamıştı.. Sayıları her gün artıyor

Pazar sabahı ABD ve Meksika'ya göç etmek için yola çıkan Guatemalalı ve Honduraslı mültecilerin sayısı 7 bini aştı.

ABD ve Meksika sınıra yürüyen mültecilerin sayısı her gün artıyor. 2 bin kişiyle ABD sınırına doğru başlayan akın 5 bin kişiyle devam etti. 2 kilometrelik kuyruk oluşturan göçmenlerin sayısının son olarak 7 bini bulduğu belirtildi. Twitter

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YİNE TWEET ATTI

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü attığı Tweet'te, “Yabancı kalabalıkların güney sınırımızdan ülkemize illegal olarak girmesini durdurmak için bütün gayretimizi kullanıyoruz” dedi. Trump, insanların önce Meksika’ya iltica başvurusu yapmaları gerektiğini, eğer bunu yapmazlarsa ABD’nin onları geri çevireceğini söyledi. Twitter

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TRUMP TEHDİT ETTİ

Trump göçleri durdurmamaları halinde Honduras ve Guatemala’yı yardımları durdurmakla tehdit etti. Trump, göç yürüyüşünün durdurulmaması halinde ordunun yardımıyla Meksika sınırını kapatacağı yönünde de tehditte bulundu. Twitter

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