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2. Bayezid kimdir ölüm tarihi Fatih Sultan Mehmed'in oğlu

2. Bayezid kimdir ölüm tarihi Fatih Sultan Mehmed'in oğlu

2. Bayezid kimdir, annesi babası kimdir, 2. Bayezid eşleri ve çocukları kimdir ve 2. Bayezid'in ölüm sebebi neydi soruları Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ile yine merak konusu oldu. 2. Bayezid Fatih Sultan Mehmed'in oğlu. Annesi ise Mükrime Hatun adında bir Türk kızıdır. İşte 2. Bayezid hakkında tüm bilinmeyenker ve merak edilenler...

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Eklenme Tarihi: 08-04-2018 12:30 - Güncelleme: 08-04-2018 12:20

Sultan 2. Bayezid kimdir, aslen nereli, karısı ve çocukları kim soruları merak konusu oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi son bölümü ile yine olay oldu herkes Fatih Sultan Mehmed'in çcuklarını ve II. Bayezid'in hayatını merak etti. Detaylar haberimizde...

2. BAYEZİD KİMDİR: Sultan İkinci Bayezid 3 Aralık 1448'de Dimetoka'da doğdu. Babası cihan padişahı Fatih Sultan Mehmed Han, annesi Mükrime Hatun adında bir Türk kızıdır. Uzun boylu, geniş göğüslü ve kuvvetli bir vücuda sahipti. Yüzü yuvarlak ve gözleri elaydı. Cesur ve atılgandı. Aynı zamanda çok halim selim ve dinine bağlı bir padişahtı.

Babası Fatih Sultan Mehmed ilme karşı ilgi duyduğu için, oğlu Şehzade Bayezid'e iyi bir eğitim verdi. O devrin en meşhur alimlerinden ders okutturdu, bütün İslam ilimlerini en iyi şekilde öğrenmesini sağladı. Büyük hali için tıklayın Sultan İkinci Bayezid yedi yaşında iken, Hadım Ali Paşa nezaretinde Amasya valiliğine tayin edildi. Amasya Selçuklular devrinden beri önemli bir ilim ve kültür merkeziydi. Padişah olacak şehzadelerin yetişmesi için, bu vilayette bütün şartlar vardı.

KAÇ YILINDA VEFAT ETTİ: Sultan İkinci Bayezid, dinine çok bağlı olduğu için kendisine Bayezid-i Veli denildi. Sultan İkinci Bayezid, şairleri saraya toplar, onlarla sohbet ederdi. Çok merhametli bir padişah olan Sultan İkinci Bayezid, sık sık fakirlere sadaka dağıtırdı. Arapça ve Farsça'yı gayet iyi biliyordu. Çağatay lehçesi ve Uygur alfabesini de öğrendi.

İslam ilimlerinin yanı sıra, matematik ve felsefe tahsili de yaptı. 24 Nisan 1512'de padişahlıktan ayrılmak zorunda kalan Sultan İkinci Bayezid, bir ay kadar daha yaşadı ve 26 Mayıs 1512'de vefat etti.

 

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