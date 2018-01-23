2 ay sonra mezardan çıkarılınca güldü

Her toplumun inancı kendine göre değişiyor. Büyük ihtimalle Türkiye'de yaşansa farklı bir şekilde yorumlanacak bu olay Tayland da bir mucize olarak yorumlandı. Bu inanılmaz fotoğraflar ölümünden iki ay sonra cesedi müritleri tarafından çıkarılan ve yüzünde bir gülümseme olan Budist bir keşişe ait. Saygın bir keşiş olan Luang Phor Pian, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir hastanede yaşam savaşı verdikten sonra geçtiğimiz yıl 16 Kasım'da 92 yaşındayken hayatını kaybetti.