2 araç ve 2 ev kundaklayan kişinin kimliği şoke etti!

UŞAK’ta iki gün içinde iki araca ve iki apartmanın merdiven boşluklarına molotofkokteyli attığı ileri sürülen doktor B.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Kundaklama girişiminde bulunduğu apartmanlardan birinde bir süre yaşadığı ve 3 yıl önce taşındığı öğrenilen B.Y., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Halk Konutları’nda yaşayan Servet Köse’ye (52) ait park halindeki panelvan minibüs, geçen 29 Ekim’de saat 05.00 sıralarında molotofkokteyli atılarak, kundaklandı. Bu olaydan 1 saat sonra, aynı şekilde bir alt sokaktaki Yalçın Yıldız’a (38) ait otomobil ateşe verildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle iki araçtaki yangın söndürüldü. Yapılan incelemede, iki aracın da kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

MOLOTOFLU SALDIRI

Ertesi gün ise Servet Köse ve Yalçın Yıldız’ın evlerinin bulunduğu Halk Konutları’ndaki 45’inci Blok ile 47’nci Blok’tan saat 05.30 sıralarında yangın ihbarı yapıldı.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, her iki apartmandaki merdiven boşluklarına molotofkokteyli atılarak yangın çıkartıldığı belirlendi.

Polis ve itfaiye ekipleri, merdiven boşlukları ve araçlardaki kundaklamaların aynı kişi tarafından yapılmış olabileceği üzerinde dururken, bölgedeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

ŞÜPHELİ DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerden şüphelinin, dört olayın yaşandığı saatlerde sokaktan geçen Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde görevli doktor B.Y. olduğu belirlendi.

Bunun üzerine polis, B.Y.’yi evinde yakaladı. Gözaltına alınan B.Y.’nin daha önce kundakladığı ileri sürülen 45’inci Blok’ta yaşadığı, 3 yıl kadar önce başka bir eve taşındığı öğrenildi.

Polisteki ifadesinde araçları ve apartmanları kendisinin kundaklamadığını ileri süren B.Y., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

  • Güncel 31 Ekim 2018 20:48
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