195 Çanakkale Köprüsü ilk kez havadan görüntülendi

ÇANAKKALE'de temeli geçen yıl 18 Mart'ta atılan ve tamamlandığında 'Dünyanın en uzun asma köprüsü' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı, ilk kez gökyüzünden insansız hava aracı drone ile görüntülendi.

195 Çanakkale Köprüsü ilk kez havadan görüntülendi

ÇANAKKALE'de temeli geçen yıl 18 Mart'ta atılan ve tamamlandığında 'Dünyanın en uzun asma köprüsü' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı, ilk kez gökyüzünden insansız hava aracı drone ile görüntülendi. Görüntülerde, Gelibolu Sütlüce mevkiinde köprü ayaklarının inşasında kullanılacak kuru havuz yer aldı. Gelibolu ilçesinin Sütlüce ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkii arasında inşası devam eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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195 Çanakkale Köprüsü ilk kez havadan görüntülendi

Çalışmalar kapsamında, Gelibolu Sütlüce mevkiinde köprünün ayaklarının inşasında kullanılacak kuru havuz yapımının tamamlandığı belirtildi. Köprüde 1 yıldır devam eden inşaat çalışmaları drone ile ilk kez gökyüzünden görüntülendi.

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195 Çanakkale Köprüsü ilk kez havadan görüntülendi

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında 18 Mart Pazar günü Çanakkale'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Liseliler Destanı Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'ndeki konuşması sırasında, "Pazar günü Çanakkale'de olacağız. Çanakkale'de sadece zafer türküleri söyleyemeyeceğiz. Aynı zamanda 18 Mart Köprüsü'nün de fore kazıklarının temel atma töreni yapacağız" ifadelerini kullandı.

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195 Çanakkale Köprüsü ilk kez havadan görüntülendi

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da Gelibolu Sütlücü mevkiinde, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuru havuz şantiyesinde incelemelerde bulundu. Vali Tavlı inşaat alanında, Karayolları Bursa Bölge Müdür Yardımcısı Erdoğan Dedeoğlu, Proje Müdür Yardımcısı Öncü Gönenç ve Şantiye İdari İşler Şefi Zeki Saka'dan devam eden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

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