190 puanla girilecek üniversiteler hangisi 2018 taban puanlar

2018 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından puanını öğrenen üniversite öğrencisi adayları en doğru tercih araştırmalarına başladı. ÖSYM tarafından açıklanan tercih yapma süresi yarın, yani 7 Ağustos'ta başlıyor 14 Ağustos'ta sona erecek. Peki 190 puanlar hangi üniversiteye girilir 2018 YKS tercih kılavuzuna göre 190 puanla öğrenci alan üniversiteler....

TERCİHLER AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR: ÖSYM’nin bilgi amacıyla yayınladığı ‘2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları’ ön kılavuzuna göre, üniversite adayları 7-14 Ağustos’ta tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Adaylar tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Bunun dışında posta, fax, e-posta gibi herhangi bir yolla ÖSYM’ye yapılan tercihler kabul edilmeyecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra adaylar, tercih süresi içinde aynı adresten tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Yerleştirme sonuçlarıysa https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM’nin ön kılavuzunda tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağıyla ilgili bir tarih belirtilmiyor.

2018 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİH ROBOTU! HANGİ BÖLÜM NE KADAR PUANLA ALACAK: YKS 2018 tercih robotu ve YKS puanına göre girilebilecek bölümler tam listesi 2018 haberimizde. YKS 200 puanla öğrenci alan bölümler neler? YKS 220 ve YKS 250 puanla hangi bölümlere girebilirim sorularının yanıtları haberimizde.

YKS 1 Puanıyla öğrenci alan bölümler: Aktüerya Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Basım Teknolojileri YKS – 1, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Taban Puanları YKS– 1, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Güverte Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Taban Puanları YKS – 1, Uçak Gövde – Motor Bakım Bölümü Taban Puanları YKS – 1

YKS – 2 puanıyla öğrenci alan bölümler: Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Ebelik Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Hemşirelik Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Kimya Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Odyoloji Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Tütün Eksperliği Yüksekokulu Bölümü Taban Puanları YKS – 2

YKS – 3 puanıyla öğrenci alan bölümler: Rekreasyon Yönetimi Bölümü Taban Puanları YKS – 3

YKS – 4 puanıyla öğrenci alan bölümler: Dünya Dinleri Bölümü Taban Puanları YKS – 4, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban Puanları YKS – 4, Görme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 4, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban Puanları YKS – 4, İlahiyat Fakültesi Bölümü Taban Puanları YKS – 4, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YKS – 4, İslami ve Dini İlimler Fakültesi Bölümü Taban Puanları YKS – 4, İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 4, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS– 4, Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları Bölümü Taban Puanları YKS – 4, Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 4

YKS – 5 puanıyla öğrenci alan bölümler: Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanları YKS– 5, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Rekreasyon Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Seyahat – Turizm – Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Spor Yöneticiliği Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Takı Tasarımı Bölümü Taban Puanları YKS– 5

YKS – 6 puanıyla öğrenci alan bölümler: Bankacılık – Finansman – Sigortacılık Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban Puanları YKS– 6, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Gümrük İşletme Bölümü Taban Puanları YKS – 6, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanları YKS – 6, İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları YKS– 6, Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Finansal Yönetim YKS– 6, Pazarlama Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Yönetimi Bölümleri YKS – 6, Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme YKS– 6, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Taban Puanları YKS– 6, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Tapu Kadastro Bölümü Taban Puanları YKS– 6, Tekstil Tasarımı ve Üretimi Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Uluslararası Finans, Ticaret ve Lojistik Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS– 6, Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları YKS – 6, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Taban Puanları YKS– 6