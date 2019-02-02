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19 yıl önce kalbini verdi, şimdi de böbreğini

19 yıl önce kalbini verdi, şimdi de böbreğini

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çiftçi Mehmet Hakan Rüzgar (44), iki böbreği de iflas eden eşi Meral Rüzgar'a (40), bir böbreğini vererek sağlığına kavuşmasını sağladı. Mehmet Hakan Rüzgar, iki çocuğunun annesi, 19 yıllık eşi için, "19 yıl önce kalbimi verdim, şimdi de böbreğimi. Yüzü gülsün yeter" dedi.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2019 13:20 - Güncelleme: 02-02-2019 13:20

Serik'te oturan Meral Rüzgar'a 10 yıl önce polikistik böbrek hastalığı teşhisi konuldu. Yıllar süren ilaç tedavisinin ardından her iki böbreğinin de iflas etmesi üzerine Meral Rüzgar, 5 ay önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi'nde hemodiyalize girmeye başladı. 19 yıllık eşi Mehmet Hakan Rüzgar, eşinin ağrılarını dindirmek için doktorlarla yaptığı görüşmelerden sonra bir böbreğini bağışlama kararı aldı.

OPERASYON İKİ SAAT SÜRDÜ
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan testler sonrasında Meral Rüzgar ile eşinin testleri uyumlu çıktı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla başhekim ve merkez müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından 23 Ocak günü gerçekleştirilen 2 saat süren operasyonla, Mehmet Hakan Rüzgar'ın bir böbreği eşine nakledildi. Başarılı geçen ameliyat sonrasında bir gün yoğun bakım ünitesinde kalan çift, ardından servise alındı. Rüzgar çifti, sağlıklarına kavuştu.

'BENİ MUTLU ETTİ, ALLAH RAZI OLSUN'
Eşinin böbreğiyle hayata tutunan Meral Rüzgar, iki çocuğu ve eşiyle sağlıklı, mutlu bir ömür geçirmenin hayalini kurduğunu söyledi. Meral Rüzgar, "Bana 'yüzün gülsün yeter' dedi ve böbreğinin birini bağışladı. Beni çok sevdiğini biliyordum. Hastalığımdan kurtulmam için çok dua ediyordu. Eşime teşekkür ediyorum. Ben de kendisini çok seviyorum. 19 yıllık evliliğimiz ve iki çocuğumuz var. Beni mutlu etti, Allah razı olsun" dedi.

'TEK BÖBREKLE YAŞAR ONU DA YAŞATIRIM'

Mehmet Hakan Rüzgar, eşinin 5 aydır diyalize girdiğini ve her seferinde 4 saat makineye bağlı kaldığını belirterek, "Ailemizde başka vericiler de vardı. Yapılan testlerde benim bağışçı olabileceğim bildirilince çok sevindim. Eşimi bağış için ikna ettim ve bir böbreğimi verdim. Onun yüzü gülsün yeter. Acı, üzüntü ve neşeyi birlikte yaşadık. Zaten hastalıkta, sağlıkta diye bu yola çıkmıştık. 19 yıl önce kalbimi verdim, şimdi de böbreğimi. İki çocuğumun annesi için tek böbrekle yaşarım, onu da yaşatırım. Daha çok yolumuz var" diye konuştu.

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Kaynak : DHA

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