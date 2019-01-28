19 yaşındaki genç kıza arkadan saldırıp yere yatırdı şok görüntü

Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Mazi Sokağı'nda gece saatlerinde iş yerinden dönen 19 yaşındaki R.Y'yi takibe alan 26 yaşındaki Müjdat K, karanlıktan istifade ederek arkadan saldırdı. Bir süre boğuşan ikiliden R.Y güçsüz kalıp yere düştü, o sırada Müjdat K. isimli şehir eşkiyası elindeki bıçağı R.Y'nin boğazına dayadı. R.Y telefonunu almak isteyen azılı suçluya direnince, Müjdat K. “Bağırma seni keserim” dedi. Daha fazla karşı koyamayan R.Y telefonu vermek zorunda kaldı. Müjdat K. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Telefonu satarken yakalandıAnkara Emniyeti Gasp Büro Amirliği ekipleri olay sonrasında geniş çapta çalışma başlattı. Olayın yaşandığı bölgeden yaklaşık 200 kamera incelenerek didik didik edildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri şehir magandasının izini sürerek, R.Y'den gasp ettiği telefonu tam satacağı sırada telefoncuda enseledi. Yakalanan Müjdat K. suçunu itiraf etti. Şehir eşkiyası çıkarıldığı 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi. 

  • Güncel 28 Ocak 2019 11:12
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