19 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto'nun bu haftaki şanslı numaraları açıklandı. Geçtiğimiz hafta tam 9. kez devreden Süper Loto'da büyük ikramiye 22.413.941,48 TL'ye ulaşmıştı. Süper Loto'da bu hafta 27 milyonluk büyük ikramiye talihlisini bekliyordu. İşte, 19 Temmuz Süper Loto sonuçları

19, 20, 27, 31, 37, 53

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 9. kez 6 bilen çıkmayınca, 22 milyon 413 bin 941 lira 48 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 129 kişi 9 bin 285 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 650 kişi 168 lira 70'er kuruş, 3 bilen 152 bin 893 kişi 14 lira 50'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 705 bin 384 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.