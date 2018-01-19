19 Ocak 2018 Milli Piyango tam listesi MPİ sorgu ekranı

Milli Piyango idaresi 19 Ocak 2018 çekilişini saat 21.00'da önce amortileri belirleyerek başlayacak. Milli Piyango tam listesi ve büyük ikramiye vuran bilet çekilişle birlikte ortaya çıkacak. Büyük ikramiye geçen çekilişte çeyrek bilete çıkmıştı. Biletlerin Balıkesir ve İstanbul'da satıldığı belirlenmişti.

19 Ocak 2018 çekilişinde büyük ikramiye vuran bilet numarası ile birlikte ikramiyenin nereye çıktığı bu haberde yer alacak. Milli Piyango tam listesine ve sorgu ekranına da internethaber.com sayfasından ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken aşağıdaki fotoğrafa tıklayıp Milli Piyango sayfasına gitmek ve bilet numaranızı yazarak sorgulama tuşuna basmak.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri yapılıyor. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler. Talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

NE KADAR SÜRESİ VAR?

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

İKRAMİYE ALABİLMEK İÇİN BİLETİN DURUMU

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Biletlerin ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir.