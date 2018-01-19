  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

19 Ocak 2018 Milli Piyango tam listesi MPİ sorgu ekranı

19 Ocak 2018 Milli Piyango tam listesi MPİ sorgu ekranı

19.01.2018 cuma günü saat 21.00'da Milli Piyango çekilişi yapılıyor. MPİ sonuçlarını internethaber.com sitesinde bilet sorgusu yaparak öğrenebilirsiniz. Milli Piyango tam listesi de haberimizde yer alıyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-01-2018 19:45 - Güncelleme: 19-01-2018 19:45

Milli Piyango idaresi 19 Ocak 2018 çekilişini saat 21.00'da önce amortileri belirleyerek başlayacak. Milli Piyango tam listesi ve büyük ikramiye vuran bilet çekilişle birlikte ortaya çıkacak. Büyük ikramiye geçen çekilişte çeyrek bilete çıkmıştı. Biletlerin Balıkesir ve İstanbul'da satıldığı belirlenmişti.

19 Ocak 2018 çekilişinde büyük ikramiye vuran bilet numarası ile birlikte ikramiyenin nereye çıktığı bu haberde yer alacak. Milli Piyango tam listesine ve sorgu ekranına da internethaber.com sayfasından ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken aşağıdaki fotoğrafa tıklayıp Milli Piyango sayfasına gitmek ve bilet numaranızı yazarak sorgulama tuşuna basmak.

milli piyango tam liste sorgula

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri yapılıyor. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler. Talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

NE KADAR SÜRESİ VAR?

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

İKRAMİYE ALABİLMEK İÇİN BİLETİN DURUMU

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Biletlerin ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 19 Ocak 2018 Milli Piyango tam listesi MPİ sorgu ekranı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat