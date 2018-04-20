19 Nisan 2018 reyting sonuçları şok Fenerbahçe Beşiktaş maçı mı Survivor mı

Perşembe akşamları Star TV'nin Avlu dizisi, TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor 2018, Fox TV'nin amiral gemisi Bizim Hikaye, perşembe akşamları büyük bir rekabet içerisinde. ATV'de sessiz sedasız yoluna devam eden Kanatsız Kuşlar, TRT 1'de Mehmetçik Kut'ül Amare ise gizli bombalardan. 19 Nisan 2018 akşamına Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - Beşiktaş maçı eklendi ve reyting yarışı kızıştı. 19 Nisan 2018 Perşembe akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 19 Nisan 2018 Perşembe reyting sonuçları...