19 Nisan 2018 reyting sonuçları şok Fenerbahçe Beşiktaş maçı mı Survivor mı

19 Nisan 2018 Perşembe günü reyting sonuçları ne oldu? 19 Nisan 2018 Perşembe günü reytinglerinde kim galip geldi? Fenerbahçe Beşiktaş maçı geceye damga vurdu. Bizim Hikaye Survivor ne yaptı? İşte 19 Nisan 2018 Perşembe günü reyting sonuçları.

19 Nisan 2018 reyting sonuçları şok Fenerbahçe Beşiktaş maçı mı Survivor mı

Perşembe akşamları Star TV'nin Avlu dizisi, TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor 2018, Fox TV'nin amiral gemisi Bizim Hikaye, perşembe akşamları büyük bir rekabet içerisinde. ATV'de sessiz sedasız yoluna devam eden Kanatsız Kuşlar, TRT 1'de Mehmetçik Kut'ül Amare ise gizli bombalardan. 19 Nisan 2018 akşamına Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - Beşiktaş maçı eklendi ve reyting yarışı kızıştı. 19 Nisan 2018 Perşembe akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 19 Nisan 2018 Perşembe reyting sonuçları...

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19 Nisan 2018 reyting sonuçları şok Fenerbahçe Beşiktaş maçı mı Survivor mı

ATV ekranlarında spor severlerle buluşan Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde olaylar çıktı. Olaylar reyting sonuçlarına yansıdı. Derbi Total, AB ve ABC'de geceyi lider kapadı. Listeni geri kalanında durum ne?

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19 Nisan 2018 reyting sonuçları şok Fenerbahçe Beşiktaş maçı mı Survivor mı

19 Nisan Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de ATV'de ekrana gelen Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 33.07 share ile zirvede yer aldı. İkinci sırada 14.9 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye yer alırken, üçüncü sırada ise 14.07 share ile Star TV'de ekrana gelen Avlu yer aldı.

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19 Nisan 2018 reyting sonuçları şok Fenerbahçe Beşiktaş maçı mı Survivor mı

Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 37.36 share ile AB grubunda da zirveyi kaptı. İkinci sırada 13.35 share ile Avlu yer alırken, üçüncü sırada ise 13.51 share ile Survivor yer aldı. ABC grubunda da zirvenin sahibi 35.65 share ile Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması oldu. İkinci sırada Survivor, üçüncü sırada ise Avlu yer aldı.

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