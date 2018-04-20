19 Nisan 2018 reyting sonuçları şok Fenerbahçe Beşiktaş maçı mı Survivor mı

Perşembe akşamları Star TV'nin Avlu dizisi, TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor 2018, Fox TV'nin amiral gemisi Bizim Hikaye, perşembe akşamları büyük bir rekabet içerisinde. ATV'de sessiz sedasız yoluna devam eden Kanatsız Kuşlar, TRT 1'de Mehmetçik Kut'ül Amare ise gizli bombalardan. 19 Nisan 2018 akşamına Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - Beşiktaş maçı eklendi ve reyting yarışı kızıştı. 19 Nisan 2018 Perşembe akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 19 Nisan 2018 Perşembe reyting sonuçları...
ATV ekranlarında spor severlerle buluşan Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde olaylar çıktı. Olaylar reyting sonuçlarına yansıdı. Derbi Total, AB ve ABC'de geceyi lider kapadı. Listeni geri kalanında durum ne?
19 Nisan Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de ATV'de ekrana gelen Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 33.07 share ile zirvede yer aldı. İkinci sırada 14.9 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye yer alırken, üçüncü sırada ise 14.07 share ile Star TV'de ekrana gelen Avlu yer aldı.
Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 37.36 share ile AB grubunda da zirveyi kaptı. İkinci sırada 13.35 share ile Avlu yer alırken, üçüncü sırada ise 13.51 share ile Survivor yer aldı. ABC grubunda da zirvenin sahibi 35.65 share ile Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması oldu. İkinci sırada Survivor, üçüncü sırada ise Avlu yer aldı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER