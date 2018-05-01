19 Mayıs şiirleri kısa 4 kıtalık-uzun 8 kıtalık MEB onaylı şiirler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. Yurt genelinde çeşitli etkinliklerle ve çoşkuyla kutlanacak olan 19 Mayıs için en çok paylaşılan ve okunan 19 mayıs şiirlerini sizler iöin derledik.

19 Mayıs şiirleri kısa 4 kıtalık-uzun 8 kıtalık MEB onaylı şiirler

19 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene cumartesi günü kutlanacak. Yurt geneline çeşitli etkinliklerle kutlanacak bu anlamlı günde öğrenciler okumak için 19 mayıs şiirlerini araştırmaya başladı. 19 Mayıs çoşkusunu yaşatan kısa 4 kıtalık, uzun 8 kıtalık 19 Mayıs MEB onaylaı şiirleri derlemesi haberimizde.

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19 Mayıs şiirleri kısa 4 kıtalık-uzun 8 kıtalık MEB onaylı şiirler

lusal bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs tarihinin Google tarafından Doodle haline getirilmesi bekleniyor. 19 Mayıs’ın anlam ve önemi nedir? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

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19 Mayıs şiirleri kısa 4 kıtalık-uzun 8 kıtalık MEB onaylı şiirler

Şiddetle gelmişti, dört yandan vurgun,
Hem bıkkındı millet, hem de çok yorgun.
Kimi gafletteydi, kimisi dargın,
Bir sen uyanıktın, bir sen Atatürk.

İstanbul'dan kalktın, Samsun'a vardın,
Sonra Erzurum'da otağı kurdun.
Kanayan yarayı, Sivas'ta sardın,
Amasya'dan emir ver, sen Atatürk.

Ondokuz Mayıs'tır, doğum günümüz,
Yayıldı dünyaya Türklük ünümüz.
Gençliğe armağan, bu düğünümüz,
Mutlu kutlanıyor bil, sen Atatürk.

''Devlet millet için vardır.''diyordun,
''Millet vatan için var'' biliyordun.
Uğruna can feda, bir ülke kurdun,
Onunla bir ömür sür, sen Atatürk.

Her Ondokuz Mayıs, anarız seni.
Kulluktan kurtulduk, olduk medeni.
Bu pırıltıların, sensin nedeni,
Kaldırıp başını, görsen Atatürk.

Hüseyin Celep

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19 Mayıs şiirleri kısa 4 kıtalık-uzun 8 kıtalık MEB onaylı şiirler

Bugün 19 Mayıs
Gençlik bayramı var!
Bugün Samsun ufkundan
Yeni bir güneş doğar.

Karanlığa gömülmüş,
Vatana nur oldu O,
Yas bağlayan ruhlara,
Yüreklere doldu O...

O bir yaman volkandı,
Başbuğdu, kahramandı...
Bugünü kuran odur,
Yurdu kurtaran odur.

Bugün 19 Mayıs
Gençlik bayramı var!
Bugün Samsun ufkundan
Yeni bir güneş doğar.

İ.Hakkı TALAS

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