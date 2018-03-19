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19 Mart MPİ Milli Piyango çekilişi sonuçları

19 Mart MPİ Milli Piyango çekilişi sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında gerçekleştirilecek olan Milli Piyango çekilişi ile birlikte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli olacak. Peki Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak?

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 18:49 - Güncelleme: 19-03-2018 18:49

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi için nefesler tutuldu. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği çekiliş öncesinde çekilişin saat kaçta yapılacağı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için ilk olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine (www.mpi.gov.tr) giriş yapınız ve ardından "Bilet Numarası" yazan kutucuğa biletinizin numaralarını yazınız.

Son olarak da çekiliş tarihini seçerek "Sorgula" butonuna basınız. Sorgula butonuna bastıktan hemen sonra, biletinize ikramiye isabet edip etmediğine dair bir uyarı alacaksınız.

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