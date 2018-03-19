19 Mart hava durumu raporu il il tahminler yağmur var mı?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Bugün Ege'nin kıyıları ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli Lodosun esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 60 kilometreye kadar çıkması öngörülüyor.

İstanbul hava durumuna ilişkin uyarı yayımlayan Meteoroloji'den yeni bir uyarı daha geldi. Hafta sonu güneşli havanın aksine yeni haftada İstanbul'da sağanak yağış hakim olacak. Çarşamba günü hariç, tüm hafta boyunca yağışlı olan İstanbul'da, Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları düşecek. Peki diğer illerde havalar nasıl olacak? Twitter

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Bugün Ege'nin kıyıları ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli Lodosun esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 60 kilometreye kadar çıkması öngörülüyor. Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege Bölgesinin kuzeyi ve batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Twitter

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayımladı. Son bilgilere göre, İstanbul başta olmak üzere birçok il haftayı sağanak yağışlı geçirecek. İstanbul hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, Çarşamba günü hariç diğer günlerde şiddetli yağış bekleniyor. İstanbul 5 günlük hava durumu raporundaysa, İstanbul'da Güneş yüzünü sadece Çarşamba günü gösterecek. Twitter

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