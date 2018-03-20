19 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor Turabi Adem kavgası yetmedi Çukur zirvede

Televizyon kanalları iddilı yapımlarla yoluna devam ediyor. Pazartesi akşamı televizyon menüsü şu şekilde; Star TV ekranlarının iddialı yapımı Söz'de herkes Bahar ve Yavuz'un ayrılığ ayrılmayacağını merak ediyor. Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Yamaç ve Selim, Vartolu'nun kardeşleri olduğunu öğrendikten sonra ne yapacak izleyici merak ediyor. TV 8 ekranlarının reytinglerin zirvesindeki programı Survivor 2018, Türkiye Yunanistan karşılaşması ve Adem Turabi kavgası görüntüleri ile adından söz ettirdi. Peki Survivor'dan kim elendi? FOX TV pazartesi akşamları için iddiasını ortaya koyan Yasak Elma dizisini dün akşam yayınladı. Yasak Elma'nın Kırgın Çiçekler'in boşluğunu doldurması bekleniyor. Yasak Elma ilk bölümde ne yaptı? Peki diğer yapımlarda durum ne? 19 Mart 2018 Pazartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 19 Mart 2018 Pazartesi reyting sonuçları...