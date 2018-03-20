19 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor Turabi Adem kavgası yetmedi Çukur zirvede

19 Mart 2018 Pazartesi günü reyting sonuçları ne oldu? 19 Mart 2018 Pazartesi günü reytinglerinde kim galip geldi? Survivor'da Adem Turabi kavgası görüntüleri arandı, kim elendi? Çukur yine zirvede. İşte 19 Mart 2018 Pazartesi günü reyting sonuçları.

19 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor Turabi Adem kavgası yetmedi Çukur zirvede

Televizyon kanalları iddilı yapımlarla yoluna devam ediyor. Pazartesi akşamı televizyon menüsü şu şekilde; Star TV ekranlarının iddialı yapımı Söz'de herkes Bahar ve Yavuz'un ayrılığ ayrılmayacağını merak ediyor. Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Yamaç ve Selim, Vartolu'nun kardeşleri olduğunu öğrendikten sonra ne yapacak izleyici merak ediyor. TV 8 ekranlarının reytinglerin zirvesindeki programı Survivor 2018, Türkiye Yunanistan karşılaşması ve Adem Turabi kavgası görüntüleri ile adından söz ettirdi. Peki Survivor'dan kim elendi? FOX TV pazartesi akşamları için iddiasını ortaya koyan Yasak Elma dizisini dün akşam yayınladı. Yasak Elma'nın Kırgın Çiçekler'in boşluğunu doldurması bekleniyor. Yasak Elma ilk bölümde ne yaptı? Peki diğer yapımlarda durum ne? 19 Mart 2018 Pazartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 19 Mart 2018 Pazartesi reyting sonuçları...

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19 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor Turabi Adem kavgası yetmedi Çukur zirvede

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur Total, AB ve ABC reyting sonuçlarında zirvede yer alarak, üç kulvarda da başı çekmiş oldu. Peki listenin geri kalanında durum ne? Kim kaçıncı sırada yer aldı?

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19 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor Turabi Adem kavgası yetmedi Çukur zirvede

19 Mart Pazartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 21.96 share ile zirveyi kaptı. 20.43 share ile Star TV'de ekrana gelen Söz dizisi ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise 16.34 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor yer aldı.

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19 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor Turabi Adem kavgası yetmedi Çukur zirvede

Çukur dizisi 26.93 share ile AB grubunda da zirvede yer aldı. İkinci sırada 16.22 share ile Söz dizisi yer alırken, üçüncü sırada ise 15.2 share ile Survivor yer aldı.

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