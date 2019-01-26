19 dairesi 9 otomobili vardı şimdi bir odası bile yok

ELAZIĞ'da yıllar önce trafik kazasında kaybettiği eşinin arkadaşlarının banka kredisine kefil olan emekli hemşire, 19 daireli 7 katlı apartmanını ve 9 otomobilini kaybetti.

19 dairesi 9 otomobili vardı şimdi bir odası bile yok

Elazığ'da 68 yaşındaki emekli hemşire Güngör Atıcı, sokaklarda el işi örüp, satıyor. Atıcıyı bu hale düşüren ise eşinin arkadaşlarının banka kredilerine kefil olması. 19 daireli 7 katlı apartmanı, 5 evi ve 9 otomobilleri olan Atıcı, bunların tamamını kefil olduğu için kaybedip sokaklara düştü.

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19 dairesi 9 otomobili vardı şimdi bir odası bile yok

Yazın sıcakta, kışın soğukta sokakta el işi yapan Atıcı, Elazığ Belediyesinin kurduğu Hayır Çarşısında kendisine verilen odada yaşamını sürdürüyor. Emekli maaşı üzerinde halen 48 bin TL borç bulunduğunu belirten Atıcı, kendisinin marifetli olduğunu, boş durmaktansa çalışarak günlüğünü çıkardığını aktardı.

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19 dairesi 9 otomobili vardı şimdi bir odası bile yok

"60'lı yıllarda Celal Bayar beni sağlık kolejine kayıt ettirdi"
1960'ta Ankara’ya gittiğini anımsatan emekli hemşire Güngör Atıcı, "Celal Bayar’ı görmeyi çok istiyordum. Okumak istediğimi söyledim. Beni sağlık kolejine kayıt etti. 20-25 yaşındaydım. Sağlık kolejini bitirdim. Çeşitli yerlerde hemşirelik görevini yaptım. 1966’dan 2005'e kadar çalıştım. 70 bin tane doğum yaptırdım. Çok başarılı bir hemşireydim. Eşim müteahhitti 1991 yılında trafik kazasında hayatını kaybetti. Her şeyim vardı. Bana kefil ol diyenlere kefil oldum. Kimse benim elimden tutmadı. Elazığ’a geldim. 7 katlı 19 daireli evim, 9 tane arabam vardı. Oğlum bunları kiraya veriyordu akşam elime çok para geçiyordu. Bunların hepsini sattım şimdi oturacak bir odam bile yok" dedi.

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19 dairesi 9 otomobili vardı şimdi bir odası bile yok

"Emekli maaşımın üzerinde 48 bin TL borç var"
Elazığ’a geldiğinde terminalin mescidinde halında yattığını ifade eden Atıcı, "3 yıl orada kaldım. Belediye başkanının yardımıyla bana hayır çarşısında bir oda verildi. 4 yıldır oradayım. Belediye beni idare ediyor. Eski vali benimle ilgilendi. Bana burada imkan verip para kazanmama izin verdiler. Geçirdiğim trafik kazası sonucu 5 bin lira borcum var. Şimdi o borç 29 bin oldu. Emekli maaşımın üzerinde 48 bin lira borç var. Sabahtan akşama kadar lif yapıyorum. Patik ve bere, atkı, hırka yapıyorum. Elazığ halkını seviyorum. Bana yardımcı oluyorlar. Çalışmayı severim, marifetliyim. Boş oturmaktansa günlüğümü çıkarayım" diye konuştu.

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