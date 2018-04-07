+18'lik festival izdiham yarattı!

Ziyaretçilerin akın ettiği festivalde sergilenen performanslar ağzı açık izlendi. Fotoğraflar, Çin Hong Kong'da yetişkinler için düzenlenen 18+ Central festivalinden. Ziyaretçilerin akın ettiği fuarda birçok performans sunuldu.

+18'lik festival izdiham yarattı!

Ziyaretçilerin akın ettiği festivalde sergilenen performanslar ağzı açık izlendi. Fotoğraflar, Çin Hong Kong'da yetişkinler için düzenlenen 18+ Central festivalinden. Ziyaretçilerin akın ettiği fuarda birçok performans sunuldu. Onlardan biri, Shin Nawakiri ve Ivy'nin bandajla sergilediği performanstı. Festivalin kadın katılımcıları, Badboys Australia adlı grubun gösterisini ağızları açık izledi.

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+18'lik festival izdiham yarattı!

Bazı ziyaretçiler ise festivalde selfie çekmeyi tercih etti. Gazetecilerin de yoğun ilgi gösterdiği festivalde, birçok röportaj gerçekleştirildi. Festival boyunca renkli görüntüler ortaya çıkarken kadın katılımcılar, deyim yerindeyse kendilerinden geçti. Festival tüm dünya tarafından büyük ilgi görürken fotoğraflar, sosyal medyada hızlı yayıldı ve binlerce beğeni aldı.

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+18'lik festival izdiham yarattı!

İşte festivalden kareler...

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+18'lik festival izdiham yarattı!

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