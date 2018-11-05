189 insana mezar olmuştu Kalıntıları bulundu

Geçtiğimiz haftalarda havalandıktan hemen denize düşen Endonezya'daki uçağın kalıntılarına ulaşıldı. 100'ü aşkın insanın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma devam ederken uçağın havada patladığı iddia edildi.

189 insana mezar olmuştu Kalıntıları bulundu

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi Başkanı Soerjanto Tjahjono, yaptığı açıklamada, düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağına ait enkaz parçalarının incelemesinde uçağın havadayken patlamadığının tespit edildiğini açıkladı. Çarpmaya kadar uçağın bütün halde olduğunu aktaran Tjahjono, uçakta teknik bir arıza meydana geldiğini belirtse de detaylı bilgi vermedi.

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189 insana mezar olmuştu Kalıntıları bulundu

Ayrıca yetkililer, bölgede yürütülen çalışmalarda içinde kurbanlara ait ceset parçaları ve eşyaların bulunduğu ceset torba sayısının 104'ten 138'e yükseldiğini açıkladı.

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189 insana mezar olmuştu Kalıntıları bulundu

Perşembe günü bulunan ve verilerine dün ulaşılan ilk karakutuya ilişkin de incelemeler devam ediyor. Bölgede aranan ikinci karakutuya hala ulaşılamazken arama çalışmalarının çarşambaya kadar uzatıldığı duyurulmuştu

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189 insana mezar olmuştu Kalıntıları bulundu

Lion Havayolları Genel Direktörü Edward Sirait de düşen uçağın bir önceki seferi olan Denpasar - Cengkareng (Cakarta) uçuşunda teknik arıza yaşadığını ve bakım raporlarında bunun giderilmiş olduğunu açıklamıştı. Geçen hafta pazartesi günü, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere havalanan uçağın kalkışından 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti.

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