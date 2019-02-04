18 yaşındaki bir genç PUBG oynayamıyor diye yaşamına son verdi!

PlayerUnknown’s Battlegrounds(PUBG) bağımlıları günden günde çoğalırken, oyunu oynamak isteyen ancak telefon alacak parası olmayan Hindistanlı bir genç, kendini öldürdü.

Hindistan’da yaşanan olayda, PUBG, bir genci intihara sürükledi. Mumbai kentinde yaşayan genç, PUBG oynayacak telefon satın alamaması sebebiyle hayatını son verdi.

Konuyu araştıran polis ekipleri, 18 yaşındaki gencin intiharına sebep olabilecek PUBG'den başka bir sebep bulamadıklarını dile getirdiler. Hindistan polisinin araştırmalara devam ettiği yerel kaynaklar tarafından dile getirilirken, gencin ailesi yorum yapmaktan kaçındı.

Bir can daha almıştı!

Geçtiğimiz aylarda Rusya'da meydana gelen olayda bağımlılık derecesinde PUBG oynadığı söylenen 15 yaşındaki bir genç, birini öldürmenin nasıl bir his olduğunu anlamak için masum bir insanın canına kıymıştı. Alexey M. adındaki 15 yaşındaki çocuk, 21 yaşındaki Daria Evdokimova adlı üniversite öğrencisi genç kadını, bir ATM’den para çektikten sonra bıçaklayarak öldürmüştü.

