18 yaşına gelmeden parayı buldu! Çılgın partiler kadınlar...

15 yaşında Bitcoin ve kripto para dünyasına adım atan Eddy Zillan 18 yaşına geldiğinde ilk milyon dolarını kazandı. Bu başarısı ile ABD basının dikkatini çeken genç yatırımcı Business Insider'a konuştu. Bundan 3 sene önce tenis dersi vererek kazandığı parası ile kripto para piyasasına adım atan Zillan ilk olarak 100 dolar ile giriş yaptığı kripto dünyadan bir günde 10 dolar kazandığını daha sonra tüm yatırımını burada değerlendirdiğini belirtti.