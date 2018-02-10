18 yaşına gelmeden parayı buldu! Çılgın partiler kadınlar...

15 yaşında Bitcoin ve kripto para dünyasına adım atan Eddy Zillan 18 yaşına geldiğinde ilk milyon dolarını kazandı. Bu başarısı ile ABD basının dikkatini çeken genç yatırımcı Business Insider'a konuştu. Bundan 3 sene önce tenis dersi vererek kazandığı parası ile kripto para piyasasına adım atan Zillan ilk olarak 100 dolar ile giriş yaptığı kripto dünyadan bir günde 10 dolar kazandığını daha sonra tüm yatırımını burada değerlendirdiğini belirtti.
"Her şeyimi riske ettim" diyen Zillan, 18 yaşında geldiğinde ilk milyon dolarını çoktan kazanmıştı. Şu günlerde kripto para dünyasının 2015'e oranla dış müdahalelere daha açık olduğunun altını çizen genç yatırımcı kripto para danışmanı olarak müşterine hizmet sunuyor.Kendi çabası ile kazandığı para ile elde ettiği lüks hayatı sergilemekten kaçınmayan Zillan'ın sosyal medyada da hatırı sayılır takipçisi bulunuyor.
Daha 18 yaşına gelmeden Bitcoin'den servet kazanan Eddy Zillan, paraları çılgın partilerde güzel kadınlarla eğlenerek ezmeye başladı bile.
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