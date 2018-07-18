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(18 Temmuz 2018) Şans Topu çekilişi sonuçları

(18 Temmuz 2018) Şans Topu çekilişi sonuçları

18 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu. 892. hafta çekilişi yapılan Şans Topu'nda haftanın şanslı numaraları MPİ tarafından açıklandı. İşte 18 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları...

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 21:34 - Güncelleme: 18-07-2018 21:34

Her Çarşamba akşamı yapılan Şans Topu çekilişinde haftanın sonuçları belli oldu. Bu akşam canlı yayın ile yapılan Şans Topu çekilişi Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte haftanın şanslı numaraları...

18 TEMMUZ 2018 ŞANS TOPU SONUÇLARI

14, 31, 28, 8, 16 + 10

Oyunun Özellikleri

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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