18 Ocak reyting sonuçları Mehmetçik Kutül Amare herkesi solladı

18 Ocak 2018 perşembe günü reyting sonuçları ne oldu? 18 Ocak perşembe günü reytinglerde Siyah İnci, Bizim Hikaye, Vatanım Sensin ve Kanatsız Kuşlar reyting mücadelesi veriyor. Aynı zamanda dün TRT 1'de Mehmetçik Kutül Amare dizisi yayın hayatına başladı. Reytinglerde kıyasıya rekabetin olduğu 18 Ocak sonuçları belli oldu. TOTAL sıralamaya baktığımız zaman gecenin birincisi Bizim Hikaye oldu. Bizim Hikaye'yi ise TRT 1'in yeni dizisi Mehmetçik Kutül Amare izledi. AB sıralamasında ise birinci bölümü ekrana gelmesine rağmen ilk sıraya oturan Mehmetçik Kutül Amare yer aldı. İşte 18 Ocak 2018 reyting sonuçları Twitter

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18 Ocak 2018 perşembe günü reyting sonuçları ne oldu? 18 Ocak perşembe günü reytinglerde Siyah İnci, Bizim Hikaye, Vatanım Sensin ve Kanatsız Kuşlar reyting mücadelesi veriyor. Aynı zamanda dün TRT 1'de Mehmetçik Kutül Amare dizisi yayın hayatına başladı. Reytinglerde kıyasıya rekabetin olduğu 18 Ocak sonuçları belli oldu. TOTAL sıralamaya baktığımız zaman gecenin birincisi Bizim Hikaye oldu. Bizim Hikaye'yi ise TRT 1'in yeni dizisi Mehmetçik Kutül Amare izledi. AB sıralamasında ise birinci bölümü ekrana gelmesine rağmen ilk sıraya oturan Mehmetçik Kutül Amare yer aldı. İşte 18 Ocak 2018 reyting sonuçları Twitter

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18 Ocak 2018 perşembe günü reyting sonuçları ne oldu? 18 Ocak perşembe günü reytinglerde Siyah İnci, Bizim Hikaye, Vatanım Sensin ve Kanatsız Kuşlar reyting mücadelesi veriyor. Aynı zamanda dün TRT 1'de Mehmetçik Kutül Amare dizisi yayın hayatına başladı. Reytinglerde kıyasıya rekabetin olduğu 18 Ocak sonuçları belli oldu. TOTAL sıralamaya baktığımız zaman gecenin birincisi Bizim Hikaye oldu. Bizim Hikaye'yi ise TRT 1'in yeni dizisi Mehmetçik Kutül Amare izledi. AB sıralamasında ise birinci bölümü ekrana gelmesine rağmen ilk sıraya oturan Mehmetçik Kutül Amare yer aldı. İşte 18 Ocak 2018 reyting sonuçları Twitter

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