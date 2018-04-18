18 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin MPİ adresinde açıklandı, büyük ikramiye tutarı 3 milyon 618 bin 390 Türk Lirası olarak noter huzurunda belli oldu. İşte 18 Nisan Şans Topu çekiliş sonucu…

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara, Balgat'ta genel merkezde, noter huzurunda 5+1 numaraları, canlı yayında belli oldu. İki kürede toplam 48 numaradan çıkan şanslı rakamlar: 8 9 19 20 25 + 10

MPİ Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı. İşte haftanın kazandıran numaraları:

8, 9, 19, 20, 25 + 10

ŞANS TOPU'NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

EN ÇOK HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

İki kürede en çok-en az çıkan numaralar hangileri? İlk kürede en çok çıkan numaralar 29, 15, 22, 23, 6 olurken, en az çıkan numaralar 30, 33, 34, 31, 21 oldu. İkinci kürede en çok çıkan numaralar: 6, 10, 12, 2, 4 olurken, en az çıkan numaralar: 14, 9, 1, 8, 3 oldu.