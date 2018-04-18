  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVBu alışveriş festivalini kaçırmayın
eposta yazdır zoom+ zoom-

18 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları

18 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Vatandaşlar kuponlarını doldurup Şans Topu sonuçlarını merakla beklemeye başlamıştı. İşte Şans Topu çekiliş sonucu...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-04-2018 21:34 - Güncelleme: 18-04-2018 21:34

Şans Topu çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin MPİ adresinde açıklandı, büyük ikramiye tutarı 3 milyon 618 bin 390 Türk Lirası olarak noter huzurunda belli oldu. İşte 18 Nisan Şans Topu çekiliş sonucu…

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara, Balgat'ta genel merkezde, noter huzurunda 5+1 numaraları, canlı yayında belli oldu. İki kürede toplam 48 numaradan çıkan şanslı rakamlar: 8 9 19 20 25 + 10

MPİ Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı. İşte haftanın kazandıran numaraları:

8, 9, 19, 20, 25 + 10

ŞANS TOPU'NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

EN ÇOK HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

İki kürede en çok-en az çıkan numaralar hangileri? İlk kürede en çok çıkan numaralar 29, 15, 22, 23, 6 olurken, en az çıkan numaralar 30, 33, 34, 31, 21 oldu. İkinci kürede en çok çıkan numaralar: 6, 10, 12, 2, 4 olurken, en az çıkan numaralar: 14, 9, 1, 8, 3 oldu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 18 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro