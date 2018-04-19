18 Nisan 2018 reyting sonuçları Diriliş Ertuğrul Sen Anlat Karadeniz'i ezdi geçti

18 Nisan 2018 Çarşamba günü reyting sonuçları ne oldu? 18 Nisan 2018 Çarşamba reytinglerinde kim galip geldi? Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz karşısında uzun zamandan sorna zirveyi geri aldı. İşte 18 Nisan 2018 Çarşamba reyting sonuçları...

18 Nisan 2018 reyting sonuçları Diriliş Ertuğrul Sen Anlat Karadeniz'i ezdi geçti

Çarşamba akşamları tekeli son buldu mu? ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul arasındaki rekabet malumunuz. Çarşamba akşamları izleyiciler her ikisini takip etmek istiyorlarsa zap yapmaktan helak oluyor. Öte yandan alternatif bir şey arayışında olanlar ise Fox TV ekranlarında yayınlanan Yaparsın Aşkım'a yöneliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Popstar 2018 ise gecenin en zayıf halkası. 18 Nisan 2018 Çarşamba akşamı reytinglerinde kim galip geldi? 18 Nisan 2018 Çarşamba, AB ve ABC reyting sonuçları ne? Gelin 18 Nisan 2018 Çarşamba akşamı televizyonda neler olmuş birlikte bakalım. İşte 18 Nisan 2018 Çarşamba reyting sonuçları...

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18 Nisan 2018 reyting sonuçları Diriliş Ertuğrul Sen Anlat Karadeniz'i ezdi geçti

18 Nisan 2018 Çarşamba Total, AB ve ABC reyting sonuçlarının zirvesinde, uzun zamandan sonra Diriliş Ertuğrul yer aldı. Listenin geri kalanında durum ne? Sen Anlat Karadeniz ne yaptı? Hadi beraber bakalım!

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18 Nisan 2018 reyting sonuçları Diriliş Ertuğrul Sen Anlat Karadeniz'i ezdi geçti

18 Nisan Çarşamba günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 31 share ile zirveyi kaptı. İkinci sırada 31.31 share ile ATV'de ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz yer alırken, üçüncü sırada ise 19.65 share ile Sen Anlat Karadeniz (ÖZET) yer aldı.

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18 Nisan 2018 reyting sonuçları Diriliş Ertuğrul Sen Anlat Karadeniz'i ezdi geçti

AB grubunda ise 36.72 share ile Diriliş Ertuğrul zirvede yer aldı. İkinci sırada 22.01 share ile Sen Anlat Karadeniz yer alırken, üçüncü sırada ise 16.31 share ile Diriliş Ertuğrul (ÖZET) yer aldı. Diriliş Ertuğrul ABC grubunda da 34.89 share ile zirvede yer alırken, ikinci sırada Sen Anlat Karadeniz, üçüncü sırada ise Diriliş Ertuğrul (ÖZET) yer aldı.

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